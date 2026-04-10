Njemački javni dug dosegnuo 2,66 bilijuna eura u 2025.

Njemački javni dug dosegnuo je u 2025. godini 2,66 bilijuna eura, odražavajući vladinu odluku o povećanju potrošnje na infrastrukturu i na vojsku, uz mjere za suzbijanje klimatskih promjena, pokazali su podaci statističkog ureda, objavljeni u četvrtak.

Dug savezne i lokalne države porastao je u odnosu na 2024. godinu za šest posto, odnosno za 151 milijardu eura, pokazuju preliminarni podaci Destatisa.

Na kraju prošle godine dug savezne države iznosio je ukupno 1,84 bilijuna eura, uključujući novi dug od 32,2 milijarde eura u četvrtom tromjesečju.

Ulaganja u infrastrukturu i područje klimatskih promjena

Nakon izbora u veljači 2025., CDU kancelara Friedricha Merza i njegov partner SPD progurali su planove koji predviđaju ublažavanje strogih njemačkih propisa o dugu i oslobađanje stotina milijardi eura za poticanje gospodarskog rasta, podsjeća agencija Dpa.

Uspostavljen je poseban fond od 500 milijardi eura koji se financira zajmovima, a namijenjen je ulaganjima u infrastrukturu i aktivnostima u području klimatskih promjena. Novac će se trošiti tijekom idućih 10 godina.

Podignut je limit duga kako bi se omogućila veća potrošnja na modernizaciju oružanih snaga.

U sklopu posebnog fonda država se prvi put zadužila u listopadu prošle godine.

Ukupni dug 16 njemačkih saveznih država dosegnuo je lani 624,6 milijardi eura, a dug tijela lokalne samouprave 196,3 milijarde eura.

Njemačko udruženje poreznih obveznika oštro je kritiziralo povećanje javnog duga.

„Sve u svemu, situacija je apsurdna. Unatoč rekordnim poreznim prihodima od preko 1.000 milijardi eura, javni dug mogao bi već iduće godine prekoračiti granicu od tri bilijuna eura“, upozorio je predsjednik udruženja Reiner Holznagel.