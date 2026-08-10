Boehly uvodi umjetnu inteligenciju u Chelsea kako bi bio korak ispred ostalih klubova

AI će u Chelseaju služiti za analizu ozljeda i optimizaciju rada kluba, dok će Eldridge istu tehnologiju koristiti za unapređenje poslovanja više od 100 kompanija u svom portfelju.

Investicijska grupacija Eldridge, kojom upravlja milijarder Todd Boehly i koja raspolaže s oko 75 milijardi dolara imovine, ubrzano uvodi umjetnu inteligenciju u poslovanje svojih kompanija – od nogometnog kluba Chelsea do filmskog studija A24. Time se pridružuje valu investicijskih kuća koje nastoje zaštititi svoje portfelje od sve snažnijeg utjecaja umjetne inteligencije na poslovanje.

Boehly je za Financial Times rekao da će kompanije koje raspolažu “jedinstvenim podacima, fizičkom imovinom i intelektualnim vlasništvom koje je teško replicirati” biti u najboljoj poziciji za prilagodbu novoj tehnološkoj eri. Dodao je da Eldridge želi svojim portfeljnim kompanijama omogućiti da budu korak ispred konkurencije, istodobno mijenjajući vlastite investicijske procese.

Chelsea već koristi umjetnu inteligenciju za analizu ozljeda nogometaša kako bi smanjio vrijeme njihova izbivanja s terena, dok je filmski studio A24 sklopio istraživačko partnerstvo s Google DeepMindom vrijedno 75 milijuna dolara kako bi ispitao mogućnosti primjene umjetne inteligencije u filmskoj produkciji.

Američki investitor i suvlasnik Chelseaja Todd Boehly u loži engleskog nogometnog kluba foto: Henry Nicholls/AFP

Suosnivač Eldridgea Tony Minella, koji posljednje dvije godine vodi AI strategiju grupacije, kaže da je cilj zaposlenicima dati alate i znanja za temeljito preispitivanje načina rada.

“To zahtijeva mnogo truda, ali u cijeloj organizaciji nastojimo zaposlenicima omogućiti da uz pomoć umjetne inteligencije iznova osmisle svoje radne procese”, rekao je.

Sličnu strategiju primjenjuju i druge velike investicijske kuće, sklapajući pritom partnerstva s vodećim AI kompanijama.

Eldridge je, međutim, odabrao drukčiji pristup te kupio 50-postotni udjel u europskoj AI tvrtki Sudolabs, čime je osigurao pristup timu od oko 70 stručnjaka za razvoj AI rješenja. Ulaganje će im, kažu u Eldridgeu, omogućiti da ne ovise isključivo o jednom dobavljaču AI tehnologije.

Minella i Boehly zajedno su radili u Guggenheim Partnersu prije nego što su 2015. osnovali Eldridge Industries. Danas grupacija ulaže u više od 100 kompanija iz sektora obrane, medija, financija i sporta, a Boehly je predsjednik Chelseaja.