Trump se nakon dva mjeseca vratio na X – evo koga je žestoko napao i izazvao kaos

Američki predsjednik Donald Trump vratio se na platformu X nakon više od dva mjeseca šutnje kako bi žestoko napao republikanskog kongresnika Thomasa Massieja, nazvavši ga “najgorim kongresnikom u povijesti SAD-a”. Napad dolazi svega nekoliko sati prije ključnih republikanskih predizbora u Kentuckyju, gdje Trump otvoreno podržava Massiejeva protukandidata.

Trump je pritom optužio Massieja da se i dalje poziva na njegovu staru podršku, iako nije precizirao na koju točno izjavu misli. Također ga nazvao “prevarantom” te ponovno podržao bivšeg pripadnika mornaričkih specijalaca Eda Gallreina.

Četvrti kongresni okrug Kentuckyja smatra se izrazito konzervativnim i prema indeksu Cook Partisan Voting Index za 2025. nalazi se među 50 najrepublikanskijih okruga u SAD-u.

Što slijedi

Birališta u Kentuckyju zatvorila su se u 18 sati po istočnoameričkom vremenu. Ankete su pkazivale tijesnu utrku između Massieja i Gallreina, iako je bivši specijalac u tri od pet velikih anketa ovog mjeseca imao blagu prednost, piše The New York Times. Jedna anketa, koju je proveo Neighborhood Research Corporation između 12. i 15. svibnja, pokazala je potpuno izjednačen rezultat.

Na oglase i medijsku kampanju u utrci između Massieja i Gallreina dosad je potrošeno gotovo 33 milijun dolara. Prema podacima tvrtke AdImpact, riječ je o najskupljim predizborima za Zastupnički dom otkako kompanija prati izbore od 2018. godine.

Na koncu, Massie koji svoje mjesto u Kongresu držao od 2012., je izgubio utrku za novi mandat od protukandidata kojeg je podržao predsjednik.

Pozadina sukoba

Massie je jedan od najglasnijih republikanskih kritičara Donalda Trumpa. Bio je suautor zakona kojim je zahtijevano objavljivanje Epsteinovih dokumenata, temu koju je Trump nastojao umanjiti, a prošle godine bio je jedan od samo dvojice republikanaca u Zastupničkom domu koji su glasali protiv Trumpova zakona nazvanog “One Big Beautiful Bill”.

Massie se također protivio ratu protiv Irana.

Trump je ovoga tjedna objavio niz žestokih napada na kongresnika, nazivajući ga “nelojalnom, nezahvalnom i umišljenom budalom” te “najgorim i najnepouzdanijim republikanskim kongresnikom u povijesti naše zemlje”.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link na originalan članak)