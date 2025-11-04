Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica

U Goldman Sachsu i Morgan Stanleyu smatraju da je korekcija tržišta dionica od 10 do 20 posto u iduće dvije godine realan scenarij. Ipak, ističu kako takvi preokreti ne mijenjaju osnovne investicijske principe – dugoročni ulagači trebali bi ostati prisutni na tržištu i fokusirani na raspodjelu kapitala, a ne na kratkoročne oscilacije.

Globalna tržišta mogla bi se uskoro “sudariti sa stvarnošću” nakon ovogodišnjeg neumoljivog rasta, upozorili su u utorak iz investicijskih banaka Goldman Sachs i Morgan Stanley, poručivši ulagačima da se pripreme na pad tijekom sljedeće dvije godine, piše CNBC.

Dionice diljem svijeta obaraju rekorde – potaknute rastom povezanima s umjetnom inteligencijom i očekivanjima sniženja kamatnih stopa. Tijekom proteklog mjeseca ključni američki burzovni indeksi dosegnuli su nove vrhunce; japanski Nikkei 225 i južnokorejski Kospi postigli su najviše razine u povijesti, dok je kineski Shanghai Composite dosegnuo najjaču vrijednost u posljednjem desetljeću zahvaljujući ublažavanju napetosti između SAD-a i Kine te slabljenju dolara.

Korekcije su zdrave

“Vrlo je vjerojatno da će se tržišta dionica u sljedećih 12 do 24 mjeseca korigirati za 10 do 20 posto”, rekao je izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon na Global Financial Leaders’ Investment Summitu u Hong Kongu. “Tržišta rastu, a zatim se povuku kako bi ulagači mogli ponovno procijeniti situaciju.”

Solomon je pritom naglasio da su takvi padovi normalan dio dugoročnih uzlaznih ciklusa te da preporuka banke ostaje ista – nastaviti ulaganja i redovito preispitivati njihovu raspodjelu, umjesto pokušaja da se “pogodi” trenutak tržišta.

“Pad od 10 do 15 posto događa se često, čak i tijekom pozitivnih tržišnih ciklusa”, rekao je. “To ne bi trebalo promijeniti vaš temeljni pogled na način na koji raspoređujete kapital.”

Izvršni direktor Morgan Stanleya Ted Pick, koji je govorio na istom panelu, dodao je da bi ulagači takve povremene korekcije trebali pozdraviti, jer su one “zdrave” za tržište, a ne znakovi krize.

“Treba dobrodošlo prihvatiti mogućnost korekcija od 10 do 15 posto koje nisu potaknute nekim makroekonomskim šokom”, rekao je Pick.

Azija svjetla točka

Stajališta Solomona i Picka nadovezuju se na nedavna upozorenja MMF-a o mogućoj oštroj korekciji tržišta, kao i poruke predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella te guvernera Bank of England Andrewa Baileyja o prenapuhanim vrijednostima dionica.

Iz obje banke vide Aziju kao svijetlu točku u narednim godinama, posebno nakon nedavnih pozitivnih pomaka poput novog trgovinskog sporazuma između SAD-a i Kine. U Goldman Sachsu očekuju da će globalni investitori i dalje pokazivati interes za Kinu, ističući da ona ostaje “jedna od najvećih i najvažnijih svjetskih ekonomija”.

Morgan Stanley zadržava pozitivan pogled na Hong Kong, Kinu, Japan i Indiju zbog njihovih specifičnih razvojnih priča. Japanske reforme korporativnog upravljanja i indijska ulaganja u infrastrukturu istaknuti su kao dugoročne investicijske teme.