Inflacija u SAD-u porasla, rat ne prestaje – Wall Street pao

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali više od 1,5 posto jer je ojačao pritisak na tehnološki sektor, jer je inflacija u SAD-u dosegnula najvišu razinu u tri godine i jer se situacija na Bliskom istoku ne smiruje.

Dow Jones indeks skliznuo je 1,87 posto, na 49.918 bodova, dok je S&P 500 pao 1,62 posto, na 7.266 bodova, a Nasdaq 1,98 posto, na 25.169 bodova.

Ponovno su, kao i dan prije, najviše pale cijene dionica u tehnološkom sektoru jer ulagači, kažu analitičari, povlače zaradu iz tog sektora, koji je mjesecima snažno rastao.

Tehnološki indeks S&P 500 pao 11 posto u devet dana

Od 2. lipnja, kada je dosegnuo rekordnu razinu, S&P 500 indeks tehnološkog sektora pao je oko 11 posto, što znači da je uronio u područje korekcije, više od 10 posto ispod svoje rekordne razine.

Pritom su najviše pale cijene dionica proizvođača čipova, koje su dugo vrijeme predvodile po rastu na tržištu.

Posljedica je to, među ostalim, zaoštravanje napetosti na Bliskom istoku. SAD je jučer započeo novi krug udara na više ciljeva dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

Zbog toga su splasnule nade ulagača da će Hormuški tjesnac, ključni prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, uskoro biti otvoren, pa su cijene nafte porasle.

To, pak, znači da bi se inflacija mogla zadržati na povišenim razinama dulje razdoblje. Jučer je objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u u svibnju porasle 0,5 posto na mjesečnoj razini, pa je inflacija na godišnjoj razini dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od travnja 2023. godine.

Tako se inflacija kreće znatno iznad ciljanih razina američke središnje banke od 2 posto, pa je sve jasnije da bi do kraja godine Fed mogao podići kamatne stope, što bi usporilo rast potrošnje i gospodarstva.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,27 posto, na 10.254 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,97 posto, na 24.195 bodova, a pariški CAC 0,51 posto, na 8.161 bod.