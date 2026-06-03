Na Wall Streetu sva tri indeksa bilježe rekorde. Zbog izjave Jensena Huanga, Marvell rastao 32 posto

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer tržište podržava optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije, dok ulagači prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Izjava Jensena Huanga iz Nvidije pogurala je cijene dionice Marvell Technologiesa.

Dow Jones indeks ojačao je 0,45 posto, na 51.307 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,13 posto, na 7.609 bodova, a Nasdaq 0,03 posto, na 27.093 boda.

Sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine, a ponovno su najviše porasle cijene dionica nekoliko tehnoloških kompanija.

Koja je tajna Marvellovog rasta?

Pritom je najviše skočila cijena Marvell Technologya. Nakon što ju je CEO Nvidije Jensen Huang nazvao sljedećom kompanijom vrijednom preko milijardu dolara, cijena dionica skočila joj je 32 posto.

Marvell je tvrtka za proizvodnju poluvodiča koja razvija čipove za podatkovne centre. Huang je s izvršnim direktorom Marvella Matthewom Murphyjem na sajmu Computex u Taipeiju u ponedjeljak istaknuo ulogu kompanije u izgradnji infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Huang je dodao kako su mrežni i komunikacijski čipovi te tvrtke ključni za podatkovne centre u kojima su računalni zadaci raspoređeni na tisuće međusobno povezanih čipova koji moraju brzo razmjenjivati podatke.

Sa skokom od 19 posto slijedila je dionica Hewlett Packard Enterprisea, nakon što je taj tehnološki div objavio bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio je jučer gotovo 6 posto.

SAD i Iran različito o pregovorima

Porasla je i većina od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, no blago jer ulagači nisu voljni previše riskirati zbog nejasne situacije na Bliskom istoku.

Washington tvrdi da Teheran razmatra novi prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata, dok Iran poručuje da nije u nikakvom kontaktu s Washingtonom.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,33 posto, na 10.373 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,48 posto, na 25.124 boda, a pariški CAC 0,77 posto, na 8.209 bodova.