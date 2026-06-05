Wall Street porastao. Trump misli da pregovori napreduju, Iran se ne slaže

Na Wall Streetu su u četvrtak Dow Jones i S&P 500 indeks porasli, zahvaljujući porukama o napretku u pregovorima o okončanju rata na Bliskom istoku, dok se Nasdaq indeks našao pod pritiskom zbog pada cijena dionica proizvođača čipova.

Dow Jones indeks ojačao je 1,73 posto, na 51.561 bod, dok je S&P 500 porastao 0,41 posto, na 7.584 boda. Nasdaq je, pak, oslabio 0,09 posto, na 26.830 bodova.

Dow Jones dosegnuo je novu rekordnu razinu, pri čemu su najviše porasle cijene dionica u zdravstvenom i financijskom sektoru.

To se zahvaljuje nadi ulagača u okončanje rata na Bliskom istoku, nakon što su jučer Izrael i Libanon dogovorili primirje, što je jedan od uvjeta za mirovni sporazum između SAD-a i Irana.

No, proiranska militantna skupina Hezbolah odbacila je taj sporazum i poručila da se neće povući svoje trupe iz Libanona.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je, pak, da pregovori s Iranom idu dobro i da bi mogli biti dovršeni već ovoga vikenda.

S druge strane, Iran je poručio da nema nikakvog konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata na Bliskom istoku.

„Koliko smo najava dogovora već imali? Uvijek je to ovdje, odmah iza ugla, no do toga još nismo stigli. Stvari se kreću, no kojim tempom? Hoće li se svijet vratiti onomu što se smatra normalnim za nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci ili iduće godine?”, kaže Paul Nolte, strateg u tvrtki Murphy & Sylvest.

I dok su S&P 500 i Dow Jones porasli, Nasdaq indeks blago je pao, ponajviše zbog pritiska na sektor proizvođača čipova, nakon što je Broadcom objavio slabije nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate. Cijena dionice tog proizvođača čipova potonula je 12 posto.

Zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, sektor proizvođača čipova već godinama predvodi po rastu na tržištu.

„Mislim da ulagači još nisu odustali od sektora čipova. No, uskoro bi se mogli suočiti s pitanjima: „Je li ovo stvarno? Jesu li valuacije legitimne?”. Nisam siguran da su ulagači dosad to doista doveli u pitanje”, objašnjava Nolte.