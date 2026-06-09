Wall Street porastao nakon oštrog pada u petak

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks porastao, kao i Nasdaq, što se uglavnom zahvaljuje korekciji cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon oštrog pada u petak.

Dow Jones indeks oslabio je 0,16 posto, na 50.786 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,30 posto, na 7.405 bodova, a Nasdaq 0,86 posto, na 25.929 bodova.

Rast S&P 500 i Nasdaqa zahvaljuje se korekciji cijena dionica tehnoloških kompanija. Nakon pada u petak za 5,8 posto, jučer je S&P 500 indeks tehnološkog sektora porastao 1,5 posto.

Oporavak čipova

PHLX indeks poluvodičkog sektora skočio je, pak, 5,6 posto, nakon što je u petak potonuo više od 10 posto, što je bio njegov najveći dnevni pad od ožujka 2020. godine, pri čemu je s tržišta izbrisano više od bilijun (1.000 milijardi) dolara vrijednosti.

„Čini se da su neki investitori procijenili da je, nakon oštrog pada u petak, dobra prilika za kupnju tehnoloških dionica. Nakon ovakvih padova, analitičari obično preporučuju kupnju”, objašnjava Rick Meckler, partner u tvrtki Cherry Lane Investments.

Dodaje i to da je tržište već neko vrijeme vrednovano do savršenstva, ali da vremena zasigurno nisu savršena.

„U takvom okruženju, vidjet ćete uspone i padove, kao i strahovanja da su cijene dionica otišle previsoko”, zaključuje Meckler.

Zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, tehnološki sektor, a posebice sektor proizvođača čipova već godinama predvodi po rastu na tržištu.

Stoga neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke, dok drugi smatraju da još ima prostora za rast cijena.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 posto, na 10.373 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,58 posto, na 24.616 bodova, a pariški CAC 0,23 posto, na 8.199 bodova.