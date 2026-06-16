Mirovni sporazum SAD-a i Irana potaknuo Wall Street

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi snažno porasli jer su ulagači skloniji rizičnijim investicijama nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum i nakon što su cijene nafte oštro pale.

Dow Jones indeks porastao je 0,92 posto, na rekordan 51.671 bod, dok je S&P 500 skočio 1,65 posto, na 7.554 boda, a Nasdaq 3,07 posto, na 26.683 boda.

Snažan rast cijena dionica zahvaljuje se okvirnom sporazumu SAD-a i Irana kojim bi trebao biti okončan tromjesečni rat.

Pale cijene nafte

Sporazum, koji će biti potpisan u petak u Švicarskoj, ne rješava ključna pitanja, kao što su iranski nuklearni program i sukob između Izraela i Libanona, no sadrži otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Zahvaljujući tome cijene su nafte jučer pale oko 5 posto i zaronile na najniže razine od ožujka.

To je izazvalo pad cijena dionica u energetskom sektoru, ali je potaknulo rast sektora kojima odgovaraju niže cijene energenata, kao što je zrakoplovni.

Zbog pada cijena nafte, splasnule su bojazni ulagača od jačanja inflacije idućih mjeseci i povećanja kamatnih stopa središnjih banaka, što bi usporilo rast gospodarstava.

Ovoga tjedna održat će se sjednica čelnika američke središnje banke. Na tržištu se ne očekuje povećanje kamata, ali će se pažljivo analizirati poruke čelnika Feda.

Kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim razinama u tri godine, na tržištu se procjenjuje da bi Fed krajem godine mogao povećati kamatne stope.

Raste cijena dionica SpaceX-a

Najviše su jučer porasle cijene tehnoloških dionica, pa je nastavljen oporavak tog sektora nakon nedavnog oštrog pada.

Nastavljen je i snažan rast cijene dionice SpaceX-a. U petak, prvog dana trgovanja na Nasdaqu, cijena dionice te tvrtke multimilijardera Elona Muska za raketne tehnologije i satelitske komunikacije skočila je 19 posto, a za toliko je poskupila i u ponedjeljak.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Frankfurtski DAX indeks ojačao je 1,05 posto, na 24.894 boda, a pariški CAC 0,40 posto, na 8.384 boda. Londonski FTSE oslabio je, pak, 0,39 posto, na 10.430 bodova.