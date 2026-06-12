Trumpove poruke potaknule rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi snažno porasli jer je ulagače ohrabrila poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi SAD i Iran idućih dana mogli postići mirovni sporazum.

Dow Jones indeks porastao je 1,86 posto, na 50.848 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,75 posto, na 7.394 boda, a Nasdaq 2,54 posto, na 25.809 bodova.

Od samog početka trgovanja indeksi su bili u pozitivnom području jer su ulagači nastojali nadoknaditi gubitke od prethodnog dana, kada su zbog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku cijene dionica pale više od 1,5 posto.

A nakon Trumpove izjave da bi već ovoga vikenda mogao biti postignut dogovor o okončanju rata između SAD-a i Irana, cijene su dionica dodatno porasle.

Kako je Trump poručio da će čim se potpiše “veliko rješenje” rata s Iranom biti otvoren i Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, cijene su nafte oštro pale.

Najviše su jučer porasle cijene dionica tehnoloških kompanija, posebice proizvođača čipova, koje su prethodnih dana bile pod snažnim pritiskom.

PHLX indeks poluvodičkog sektora skočio je gotovo 8 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,48 posto, na 10.303 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,06 posto, na 24.209 bodova, a pariški CAC 0,48 posto, na 8.200 bodova.