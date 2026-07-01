Na Wall Streetu nastavljen rast tehnološkog sektora

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom, što se ponajviše zahvaljuje nastavku oporavka cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon prošlotjednog oštrog pada.

Dow Jones indeks ojačao je 0,26 posto, na 52.319 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,79 posto, na 7.499 bodova, a Nasdaq 1,52 posto, na 26.213 bodova.

Najviše su jučer, kao i dan prije, porasle cijene tehnoloških dionica, pa su nadoknadile sve gubitke od prošloga tjedna.

Velik rast burzovnih indeksa u drugom tromjesečju

No, u lipnju su upravo zbog pritiska na tehnološki sektor S&P 500 i Nasdaq indeks pali.

Nakon što je tehnološki sektor posljednjih godina snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI), posljednjih mjeseci cijene dionica u tom sektoru znatno osciliraju jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri isplatiti golema ulaganja u AI.

Unatoč padu u lipnju, u drugom tromjesečju burzovni su indeksi snažno porasli – Dow Jones za 13 posto, S&P 500 gotovo 15, a Nasdaq više od 21 posto.

I to, unatoč ratu na Bliskom istoku.

„Prva polovica godine bila je sjajna, zasigurno bolja nego što su mnogi očekivali. Unatoč svim geopolitičkim nesigurnostima, američko gospodarstvo stabilno raste, a zarade kompanija su snažne”, kaže Oliver Pursche, potpredsjednik u tvrtki Wealthspire Advisors.

Posljednjih tjedana podršku tržištu pruža nada u okončanje rata na Bliskom istoku, s obzirom da su SAD i Iran postigli načelni mirovni sporazum. Doduše, s vremena na vrijeme ponovno zaredaju napadi, no situacije se općenito smiruje.

Za tržišta je najvažnije da je otvoren Hormuški tjesnac, najvažniji put za izvoz nafte s Bliskog istoka, jer su zbog toga pale cijene nafte. A to je ublažilo strahovanja od daljnjeg jačanja inflacije i povećanja kamatnih stopa.

Doduše, i dalje se očekuje da će američka središnja banka ove godine povećati kamatne stope za barem 0,25 postotnih bodova jer se inflacija u SAD-u kreće na najvišim razinama u tri godine, no zbog pada cijena nafte posljednjih tjedana, inflacijski bi pritisci idućih mjeseci trebali popustiti.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,12 posto, na 10.497 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,50 posto, na 24.995 bodova, a pariški CAC 0,44 posto, na 8.403 boda.