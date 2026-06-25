Wall Street: Tech sektor pada, zrakoplovni i turistički rastu

Na Wall Streetu je u srijedu Dow Jones indeks ojačao, zahvaljujući rastu cijena dionica u zrakoplovnom i turističkom sektoru, dok je S&P 500 pao zbog slabosti tehnološkog sektora.

Dow Jones indeks ojačao je 0,35 posto, na 51.848 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,10 posto, na 7.358 bodova, a Nasdaq 0,43 posto, na 25.476 bodova.

Pad S&P 500 i Nasdaq indeksa posljedica je slabosti tehnološkog sektora jer se ulagači plaše da su cijene dionica u tom sektoru otišle previsoko.

Cijene nafte na najnižim razinama od početka rata

Stoga nisu htjeli riskirati uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata Micron Technologya. Cijena dionice tog proizvođača računalne memorije skočila je od početka godine više od 200 posto, pa bi rezultati trebali pokazati je li takav rast opravdan.

Dow Jones indeks porastao je, pak, zahvaljujući padu cijena nafte na najniže razine od početka rata između SAD-a i Irana, s obzirom da nakon dogovorenog primirja sve više tankera prolazi kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Zbog pada cijena nafte, snažno su porasle cijene dionica u zrakoplovnom i turističkom sektoru.

Na najvećoj svjetskoj burzi vlada oprez i zbog toga što će u četvrtak biti objavljeno novo izvješće o inflaciji u SAD-u, koje bi mogli utjecati na očekivanja u vezi kamatnih stopa.

Kako su nedavno objavljeni podaci pokazali da se inflacija kreće na najvišim razinama u tri godine, na tržištu se procjenjuje da će američka središnja banka ove godine povećati ključne kamatne stope barem jednom za 0,25 postotnih bodova, a možda i u dva navrata.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,31 posto, na 10.461 bod, a pariški CAC 0,54 posto, na 8.385 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,62 posto, na 24.740 bodova.