Tehnološki sektor na Wall Streetu ponovno oštro pao

Na Wall Streetu su burzovni indeksi pali i u utorak, drugi dan zaredom, jer je tehnološki sektor i dalje pod pritiskom i jer bi američki Fed ove godine mogao povećati kamate znatnije nego što se očekivalo.

Dow Jones indeks oslabio je 0,09 posto, na 51.665 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,44 posto, na 7.365 bodova, a Nasdaq 2,21 posto, na 25.587 bodova.

I jučer su, kao i dan prije, najviše pale cijene dionica u tehnološkom sektoru, u prosjeku 3,7 posto. Pritom su pod najvećim pritiskom bile dionice proizvođača čipova, pa je PHLX indeks tog sektora potonuo gotovo 8 posto.

Nvidia ipak rasla

Cijena dionice Nvidije pala je više od 4 posto, dok su cijene Intela, Marvell Technologya, AMD-a, Microna i SanDiska potonule između 5,8 i 13 posto.

Tehnološki sektor, posebice sektor proizvođača čipova, dugo je vremena snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije. No, posljednjih tjedana cijene tih dionica znatno osciliraju jer dio analitičara smatra da je taj sektor precijenjen, a dio da još ima prostora za rast cijena.

„Neke vijesti u posljednje vrijeme otvaraju pitanja o svoj toj potrošnji, golemim kapitalnim ulaganjima i povećanju kapaciteta za proizvodnju čipova”, objašnjava Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki Globalt.

Ulagači su oprezni i zbog toga što postupno rastu procjene da bi američka središnja banka ove godine mogla povećati kamatne stope u dva navrata.

Ponajviše zbog rasta cijena energenata, u SAD-u je inflacija dosegnula najviše razine u tri godine, a ako se taj trend nastavi, Fed će morati povećati kamate znatnije nego što se dosad očekivalo, možda i za 0,50 postotnih bodova. A to bi usporilo rast gospodarstva.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,09 posto, na 10.428 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,98 posto, na 24.893 boda, a pariški CAC 0,71 posto, na 8.340 bodova.