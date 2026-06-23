Wall Street: SpaceX pao 16 posto

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi pali, ponajviše zbog pada cijena tehnoloških dionica, dok su ulagači pratili vijesti o mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana u Švicarskoj.

Dow Jones indeks oslabio je 0,29 posto, na 51.712 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,37 posto, na 7.472 boda, a Nasdaq 1,32 posto, na 26.166 bodova.

Najviše je jučer pao Nasdaq jer su oštro pale cijene dionica tehnoloških divova. Dionice Mete, Amazona, Microsofta i Alphabeta pale su između 2,3 i 5 posto.

Veliki napredak u pregovorima

Cijena dionice SpaceX-a, koja je prošloga tjedna nakon rekordne inicijalne javne ponude snažno porasla, potonula je jučer više od 16 posto.

Dionice tehnološkog sektora, posebice proizvođača čipova, već dulje vrijeme snažno rastu zbog euforije u vezi razvoja umjetne inteligencije. No, posljednjih tjedana cijene tih dionica znatno osciliraju jer dio analitičara smatra da je taj sektor precijenjen, a dio da još ima prostora za rast cijena.

U fokusu ulagača su i mirovni pregovori između SAD-a i Irana u Švicarskoj. U jučer završenom prvom krugu pregovora postignut je veliki napredak, poručeno je iz Washingtona.

Prošloga su tjedna predsjednici SAD-a i Irana potpisali sporazum kojim je primirje produljeno za još 60 dana kako bi se dobilo vrijeme za konačni sporazum o okončanju rata.

Zahvaljujući tome, otvoren je Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, pa su cijene nafte zaronile na najniže razine u tri mjeseca.

Zbog toga su splasnula strahovanja ulagača od jačanja inflacije i znatnijeg povećanja kamata. No, kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim razinama u tri godine, na tržištu se procjenjuje da će američka središnja banka ove godine, ipak, barem jednom povećati kamatne stope za 0,25 postotnih bodova.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,72 posto, na 10.437 bodova, a frankfurtski DAX 0,62 posto, na 25.139 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,25 posto, na 8.400 bodova.