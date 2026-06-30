Tehnološki sektor potaknuo rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi porasli, što se ponajviše zahvaljuje oporavku cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon prošlotjednog oštrog pada.

Dow Jones indeks ojačao je 0,59 posto, na 52.182 boda, dok je S&P 500 porastao 1,18 posto, na 7.440 bodova, a Nasdaq 2,07 posto, na 25.820 bodova.

Nakon što je prošloga tjedna S&P 500 pao oko 2, a Nasdaq oko 4,5 posto, jučer su ti indeksi nadoknadili veći dio gubitaka jer su se oporavile cijene dionica tehnoloških kompanija, koje su prošloga tjedna bile pod snažnim pritiskom.

Alphabet odvukao Dow Jones do rekorda

Tehnološki sektor posljednjih godina snažno je rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI), no posljednjih mjeseci cijene dionica u tom sektoru znatno osciliraju jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri isplatiti golema ulaganja u AI.

I dok dio analitičara smatra da su cijene u tom sektoru previsoke, drugi drže da još ima prostora za rast.

Jučer nije bilo značajnijih vijesti koje bi podržale rast tržišta, osim što su Iran i SAD pristali obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu, koji su trajali tijekom vikenda, i obnoviti pregovore u sporu oko Hormuškog tjesnaca. Analitičari jučerašnji rast tržišta pripisuju završetku drugog tromjesečja.

“Uljepšavanje portfelja, uobičajena kupnja dionica koje su u proteklom tromjesečju najviše rasle, pomoglo je tržištu”, kaže Peter Cardillo, ekonomist u tvrtki Spartan Capital Securities.

Pritom je Dow Jones indeks dosegnuo rekordnu razinu. To se, među ostalim, zahvaljuje skoku cijene dionice Alphabeta za 5 posto. Od jučer je dionica tog tehnološkog diva uvrštena u Dow Jones indeks, umjesto dionice telekomunikacijskog diva Verizona.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,23 posto, na 10.484 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,18 posto, na 24.626 bodova, a pariški CAC 0,21 posto, na 8.367 bodova.