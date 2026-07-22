Wall Street: 90 posto kompanija iz S&P 500 indeksa ostvarile bolje rezultate od očekivanja

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli, što se ponajviše zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica proizvođača čipova uoči objave poslovnih rezultata nekoliko velikih tehnoloških kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,74 posto, na 52.224 boda, dok je S&P 500 porastao 0,89 posto, na 7.509 bodova, a Nasdaq 1,29 posto, na 25.837 bodova.

Nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene dionica proizvođača čipova posljednjih dana rastu. PHLX indeks tog sektora u ponedjeljak je porastao 0,6 posto, a jučer više od 5 posto.

„Investitori ponovno kupuju dionice proizvođača čipova jer se plaše da će nešto propustiti, ako zarade tih kompanija ili procjene o daljnjem poslovanju budu znatno veće nego što se očekuje”, kaže Lindsey Bell, strateginja u tvrtki 248 Ventures.

U tech sektoru očekuje se rast zarada od 65,5 posto

Taj je sektor posljednjih tjedana vrlo nestabilan, pa jedan dan cijene dionica snažno porastu, a već drugi oštro padnu. Jer, ulagači nisu sigurni da su visoke cijene dionica proizvođača čipova održive, s obzirom na njihov snažan rast posljednjih godina.

Unatoč prošlotjednom oštrom padu, PHLX indeks u plusu je od početka godine gotovo 75 posto.

Ovoga će tjedna kvartalne poslovne rezultate objaviti nekoliko tehnoloških divova, kao što su Alphabet, Tesla, Intel i Texas Instruments. Rezultati će pokazati jesu li visoke cijene dionica tih kompanija održive.

Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile financijska izvješća, njih oko 90 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što se očekivalo.

Stoga sada analitičari u anketi Reutersa očekuju rast zarada u drugom tromjesečju za 26 posto na godišnjoj razini. Pritom se u tehnološkom sektoru očekuje rast zarada za prosječno 65,5 posto.

I dok se čekaju poslovni rezultati niza velikih kompanija, geopolitičke napetosti na Bliskom istoku pale su u drugi plan.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,58 posto, na 10.585 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,66 posto, na 25.011 bodova, a pariški CAC 0,28 posto, na 8.363 boda.