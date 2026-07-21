Wall Street: Prognoze zarada i rat koji ne prestaje

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi blago pali jer su ulagači oprezni zbog krize na Bliskom istoku, rasta cijena nafte i predstojećih kvartalnih poslovnih rezultata nekoliko tehnoloških divova.

Dow Jones indeks oslabio je 0,59 posto, na 51.839 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,19 posto, na 7.443 boda, a Nasdaq 0,05 posto, na 25.508 bodova.

Nakon oštrog pada prošloga tjedna, jučer se činilo da bi se sektor proizvođača čipova mogao oporaviti. Na samom početku trgovanje PHLX indeks tog sektora bio je u plusu gotovo 4 posto, no do kraja trgovanja taj je dobitak splasnuo na samo 0,6 posto.

Prognoze zarada

Taj je sektor posljednjih tjedana pod pritiskom jer ulagači nisu sigurni da su visoke cijene dionica proizvođača čipova održive, s obzirom na njihov snažan rast posljednjih godina.

Ulagači su oprezni jer će ovoga tjedna kvartalne poslovne rezultate objaviti nekoliko tehnoloških divova, kao što su Alphabet, Tesla i Intel. Rezultati će pokazati jesu li visoke cijene dionica tih kompanija održive.

Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile financijska izvješća, njih oko 90 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što se očekivalo.

Stoga sada analitičari u anketi Reutersa očekuju rast zarada u drugom tromjesečju za 26 posto na godišnjoj razini. Pritom se u tehnološkom sektoru očekuje rast zarada za prosječno 65,5 posto.

Kraj neprijateljstva u Iranu se ne nazire

Na tržištu vlada oprez i zbog toga što zračni napadi američke vojske na Iran traju već desetak dana, dok Iran istodobno napada američke vojne baze u regiji.

Kraj neprijateljstvu se ne nazire, premda obje strane tvrde da nastoje preko posrednika diplomatskim putem pronaći rješenje za probleme i novo primirje.

Zbog toga je Hormuški tjesnac, glavni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, praktično zatvoren, što potiče rast cijena nafte. A to bi moglo ojačati inflaciju i navesti središnje banke na povećanje kamatnih stopa.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,71 posto, na 10.524 boda, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,06 posto, na 24.846 bodova, a pariški CAC 0,02 posto, na 8.340 bodova.