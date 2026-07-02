Wall Street blago pao na početku novog kvartala

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi blago pali, nakon snažnog rasta u proteklom tromjesečju, a pod najvećim su pritiskom bile dionice proizvođača čipova.

Dow Jones indeks oslabio je 0,03 posto, na 52.305 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,22 posto, na 7.483 boda, a Nasdaq 0,66 posto, na 26.040 bodova.

Najviše su jučer pale, u prosjeku više od 6 posto, cijene dionica proizvođača čipova, što je posljedica korekcije nakon njihovog snažnog rasta u proteklom tromjesečju.

Fed ostaje pri ciljanoj razini inflacije

Nakon što je tehnološki sektor posljednjih godina snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI), posljednjih mjeseci cijene dionica u tom sektoru znatno osciliraju jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri isplatiti golema ulaganja u AI.

U fokusu ulagača bili su jučer komentari predsjednika američke središnje banke Kevina Warsha o gospodarskoj situaciji. Warsh je kazao da inflacijski pritisci u posljednje vrijeme popuštaju, ali i da će Fed ostati čvrsto pri svojoj ciljanoj razini inflacije od 2 posto.

Zbog toga se i dalje procjenjuje da će Fed ove godine povećati kamatne stope barem jednom za 0,25 postotnih bodova.

Nema puno novosti ni o pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata. U srijedu je završen još jedan krug neizravnih razgovora, a nema naznaka napretka prema trajnom miru.

U četvrtak će biti objavljeno izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje obično znatno utječe na tržište jer pokazuje u kakvom je stanju tržište rada i što se može očekivati po pitanju kamata.

U petak se zbog praznika u SAD-u neće raditi.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,18 posto, na 10.478 bodova, a pariški CAC 0,79 posto, na 8.337 bodova. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,18 posto, na 25.040 bodova.