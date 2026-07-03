Wall Street: Čipovi dolje, Apple gore. Novi rekord Dow Jones indeksa

Na Wall Streetu je u četvrtak Dow Jones indeks dosegnuo novu rekordu razinu, četvrti dan zaredom, dok je Nasdaq pao jer su dionice proizvođača čipova i dalje pod pritiskom.

Dow Jones indeks ojačao je 1,14 posto, na rekordnih 52.900 bodova, dok je S&P 500 ostao gotovo nepromijenjen na 7.483 boda. Nasdaq indeks pao je, pak, 0,80 posto, na 25.832 boda.

I jučer su, drugi dan zaredom najviše pale cijene dionica proizvođača čipova, više od 5 posto, što je posljedica korekcije nakon njihovog snažnog rasta u proteklom tromjesečju. Unatoč oštrom padu posljednjih dana, taj je sektor od početka godine u plusu oko 78 posto.

Pet novih iPhonea i dionica Applea raste gotovo pet posto

„Investitori vjerojatno povlače dio zarade iz tog sektora, nakon snažnog rasta od početka godine”, kaže Bruce Zaro, direktor u tvrtki Granite Wealth Management.

S druge strane, među najvećim je dobitnicama jučer bila dionica Applea, kojoj je cijena skočila gotovo 5 posto, nakon napisa da taj tehnološki div planira plasirati na tržište pet novih modela iPhonea.

Skok cijene Applea podržao je sva tri najvažnija indeksa, pri čemu je Dow Jones dosegnuo novu rekordnu razinu četvrti dan zaredom.

U fokusu ulagača bilo je jučer izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje je pokazalo da je u lipnju broj zaposlenih porastao za samo 57.000, dok su analitičari očekivali rast za 110.000.

No, taj loš podatak pozitivno je utjecao na burzu jer ulagači vjeruju da američka središnja banka zbog slabosti tržišta rada neće značajnije podići kamatne stope.

Međutim, kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim razinama u tri godine, i dalje se procjenjuje da će Fed ove godine povećati kamatne stope barem jednom za 0,25 postotnih bodova.

U petak se zbog praznika u SAD-u ne radi.

U cijelom ovom skraćenom radnom tjednu Dow Jones indeks porastao je oko 2 posto, S&P 500 oko 1,8, a Nasdaq 2,1 posto.

Na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,67 posto, na 10.652 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 2,16 posto, na 25.580 bodova, a pariški CAC 1,65 posto, na 8.474 boda.