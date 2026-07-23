Wall Street: Alphabet i Tesla pali tri posto u produženom trgovanju

Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno, pri čemu su burzovni indeksi blago pali, jer ulagači nisu željeli previše riskirati uoči objave poslovnih izvješća Alphabeta i Tesle.

Dow Jones indeks oslabio je 0,01 posto, na 52.218 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,14 posto, na 7.498 bodova, a Nasdaq 0,57 posto, na 25.690 bodova.

U fokusu su jučer bile dionice Alphabeta i Tesle dok su ulagači čekali kvartalna poslovna izvješća tih tehnoloških divova.

Cijene nafte najviše u šest tjedana

Izvješća su objavljena tek nakon zatvaranja Wall Streeta, a u produženom trgovanju cijena dionice Alphabeta skliznula je 3 posto jer je ulagače zabrinuo snažan rast troškova i investicija.

Cijena dionice Tesle također je pala 3 posto u produženom trgovanju jer je pala zarada te kompanija, unatoč rastu prihoda.

Ulagači su jučer bili oprezni i zbog toga što kriza na Bliskom istoku ne popušta. Zbog toga je Hormuški tjesnac i dalje praktično zatvoren, pa su cijene nafte dosegnule najviše razine u šest tjedana.

A to je ponovno potaknulo strahovanja od rasta inflacije, što bi moglo navesti američku središnju banku na povećanje kamatnih stopa.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,24 posto, na 10.716 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,58 posto, na 25.155 bodova, a pariški CAC 0,89 posto, na 8.437 bodova.