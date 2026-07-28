Test: Volkswagen Multivan – Moderni kombi s retro štihom koji se vozi poput automobila

VW Multivan s osam sjedala nudi obilje prostora, modularnu unutrašnjost i udobnost kakvu donedavno nismo očekivali od kombija.

Forbes Hrvatska na test je dobio model Volkswagen Multivan Life L2 2.0 TDI DSG s osam sjedala, pri čemu L2 označava da se radi o dužoj verziji od 5173 milimetra koja nudi puno prostora. Ovaj model krasi i znatna razina modularnosti, pa se sjedala mogu lako preklapati, pomicati naprijed-natrag i pretvoriti u stoliće ako u kombiju neće biti svih osam putnika.

Mislilo se i na prtljažnik – opremljen je pločom koja prostor za prtljagu dijelu u dva reda, što pojednostavljuje njezino izvlačenje i sprječava da prtljaga u dnu bude teško dostupna.

Turbodizelaš sa staklenim krovom

No, krenimo od početka – prvi detalj koji upada u oko prilaskom ovom modelu je njegov izgled koji kombinira moderno i retro te dvobojna karoserija koja asocira na legendarni VW Bulli nastao prije 76 godina i neke druge modele.

Izvedba u dvije boje starije vozače podsjetit će na legendarne stare modele Volkswagenovih kombija; Foto: Alberto Pizzoli / AFP

U vrijeme dok na tržištu dominiraju hibridi i benzinci, motor u testnom modelu je provjereni dvolitreni turbodizelaš sa 150 konjskih snaga, što je racionalan izbor za ovakvo vozilo.

Prilikom ulaska u kombi ugodan dojam ostavlja veliki stakleni krov koji pozitivno utječe na dojam prostranosti i doživljaj putovanja. U testnoj verziji Iako nema zaslon, to nije problem jer zatamnjeno staklo značajno smanjuje toplinsko i UV zračenje.

Platforma osobnog automobila

Što se vožnje tiče, ona je ugodna i slična upravljanju Volkswagenovim automobilima. Nova generacija Multivana razvijena je na platformi osobnih automobila, zbog čega se vozi znatno ugodnije od većine kombija. Iako je dug više od pet metara, Multivan ne ostavlja dojam glomaznog vozila. Upravljač je precizan, ovjes dobro upija neravnine, a preglednost je odlična zahvaljujući velikim staklenim površinama. Najveće iznenađenje je koliko se brzo vozač privikne na njegove dimenzije.

Automatski DSG mjenjač sa sedam brzina ima dva načina upravljanja – klasični i sportski, kod kojeg brzine mijenja u višem stupnju okretaja i dobar je za vožnju uzbrdo, pretjecanja i slične situacije. Sa 150 KS možda ne zvuči impresivno na papiru, ali 360 Nm okretnog momenta omogućuje dovoljno snage i kada je svih osam sjedala popunjeno. Multivan nije automobil za utrke, no na autocesti i pri pretjecanjima djeluje uvjerljivo.

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Tradicionalno, Volkswagenu je teško pronaći nedostatke. No, on bi se mogao odnositi na način preklapanja naslona sjedalica u drugom i trećem redu povlačenjem trakica za koji je potrebno kraće vrijeme prilagodbe.

Zakjučak je da Multivan nije najjeftiniji kombi na tržištu, ali nudi ono što rijetki konkurenti uspijevaju spojiti – osam sjedala, obilje prostora i osjećaj vožnje koji je mnogo bliži velikom osobnom automobilu nego gospodarskom vozilu. Upravo zbog toga jednako će dobro odgovarati velikim obiteljima kao i hotelima ili tvrtkama koje svakodnevno prevoze putnike.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 5173 mm / 1941 mm / 1889 mm

Težina: 2241 kg

Vrsta i snaga motora: diesel – 110 kW / 150 KS

Ubrzanje do 100 kmh: 11,6 s

Maksimalna brzina: 190 kmh

Prtljažnik: 661 litara (1516 / 4053 litara)

Cijena testiranog modela Volkswagen Multivan Life L2 2.0 DSG s osam sjedala s dodatnom opremom, PDV-om i PPMV-om iznosi 70.529,16 eura.