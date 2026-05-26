BP iznenada smijenio predsjednika uprave zbog problema s “nadzorom i ponašanjem”

Britanski energetski gigant ponovno se našao u središtu upravljačke krize nakon što je svega osam mjeseci nakon imenovanja smijenio Alberta Manifolda, a tržište je na vijest reagiralo oštrim padom dionice.

BP je u utorak objavio smjenu predsjednika uprave Alberta Manifolda, navodeći zabrinutost zbog “nadzora i ponašanja”, svega osam mjeseci nakon njegova dolaska na čelo kompanije, u još jednom primjeru upravljačkih turbulencija koje posljednjih godina potresaju britanskog naftnog diva.

U priopćenju je upravni odbor BP-a naveo da je Manifold razriješen funkcije predsjednika i člana uprave nakon što su se pojavile “ozbiljne zabrinutosti povezane s važnim standardima korporativnog upravljanja, nadzora i ponašanja”, no kompanija nije iznijela dodatne detalje.

Za privremenog predsjednika imenovan je Ian Tyler, bivši izvršni direktor građevinske kompanije Balfour Beatty i aktualni predsjednik kompanije Grafton Group, koja posluje u sektoru građevinskog materijala.

Dionice BP-a pale su 5,3 posto u prettrgovanju nakon objave vijesti.

