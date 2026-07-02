Ljubinka Subotić nova predsjednica Izvršnog odbora sekcije hotelskog domaćinstva unutar UPUHH-a

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) održala je izbore za Izvršni odbor sekcije hotelskog domaćinstva, stručnog radnog tijela koje okuplja djelatnike i stručnjake iz područja hotelskog domaćinstva radi razmjene znanja, razvoja struke i unaprjeđenja profesionalnih standarda.

Za novu predsjednicu Sekcije izabrana je Ljubinka Subotić (Jadran Hotels & Camps), dok ulogu potpredsjednice preuzima Adela Ignjatović (Valamar Riviera).

Uz njih, novi Izvršni odbor, koji će u narednom razdoblju donositi ključne programe rada i akte sekcije, čine istaknute stručnjakinje: Mia Gospodnetić (Adria coast turizam), Esma Šujić (Arena Hospitality Group), Ivana Ančić (Hoteli Njivice), Marija Sović Padovan (Imperial Riviera), Lidija Đurović (Jadranka turizam), Marina Srbljanin (Liburnia Riviera Hoteli), Romana Podić (Maistra), Jasmina Maltež (Punta Skala), Ivana Dminić (Valamar Riviera), Tamara Hrvatin (Valamar Riviera), Andreja Žugec (Varaždinske toplice) i Ivana Ivančić ispred UPUHH-a (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu).

Glavni fokus rada novoizabranog vodstva bit će podizanje kvalitete te unaprjeđenja profesionalnih standarda i razvoja kompetencija kroz intenzivnu razmjenu najboljih praksi u zemlji i inozemstvu. Sekcija će se aktivno posvetiti organizaciji stručnih edukacija i radionica u cilju profesionalnog razvoja struke, jačanju suradnje s hotelijerskim i ugostiteljskim tvrtkama, i obrazovnim institucijama radi razvoja modernih kompetencija kadrova u hotelijerstvu te praćenju i predlaganju izmjena relevantnih zakonskih okvira.

“Iznimna mi je čast preuzeti vođenje Sekcije hotelskih domaćica unutar Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske. Naš glavni cilj biti će podizanje standarda struke kroz kontinuiranu edukaciju i jačanje vidljivosti odjela domaćinstva kao ključnog stupa u kreiranju vrhunskog gostinjskog iskustva. Zahvaljujem ostalim kolegicama, članicama Izvršnog odbora na ukazanom povjerenju i veselim se zajedničkim projektima“, izjavila je Ljubinka Subotić, voditeljica domaćinstva u Jadran Hotels & Camps.