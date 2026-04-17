Seres predstavio patent za “toalet u vozilu” skriven ispod sjedala i upravljan glasom

Rješenje za duga putovanja ili samo još jedna neobična inovacija: Kinesli Seres testira granice udobnosti u sve konkurentnijem tržištu električnih vozila.

Kineski proizvođač automobila Seres dobio je patent za ono što naziva “toaletom u vozilu”, koji se izvlači ispod sjedala suvozača kako bi se mogao koristiti tijekom vožnje. Ova funkcija osmišljena je kako bi “zadovoljila potrebe korisnika za obavljanjem nužde tijekom dugih putovanja, kampiranja ili boravka u vozilu”, navodi se u patentnoj prijavi koju su Seresovi inženjeri podnijeli u Kini 10. travnja.

Seres, sa sjedištem u jugozapadnom gradu Chongqingu, zasad nije najavio nijedan model automobila s ugrađenim toaletom, pa nije sigurno hoće li takvo vozilo uopće biti proizvedeno.

Kineska električna vozila sve češće dolaze s neuobičajenim značajkama, poput masažnih sjedala, karaoke sustava i hladnjaka, kako bi se istaknula na izrazito konkurentnom tržištu.

Patent pokazuje planove za ugrađeni toalet koji se može izvući ispod sjedala pritiskom na gumb ili glasovnom naredbom. Prema dokumentaciji kineskog ureda za intelektualno vlasništvo, koju je vidio BBC, toalet bi imao ventilator i ispušnu cijev za odvođenje mirisa iz vozila.

Otpad bi se prikupljao u spremniku koji se mora ručno prazniti, a sustav uključuje i rotirajući grijaći element koji isparava urin i suši ostali otpad. Kada se ne koristi, toalet je skriven ispod sjedala, čime se maksimalno iskorištava prostor u vozilu bez potrebe za dodatnim prostorom. Iako su toaleti u vozilima rijetki, uglavnom u autobusima za duge relacije, nisu potpuno nepoznati ni u automobilima.

Primjerice, 1950-ih je posebna verzija Rolls-Roycea Silver Wraitha imala ugrađen televizor i toalet ispod sjedala suvozača, prema aukcijskoj kući Sotheby’s.

Seres, zajedno s podbrendom Aito, poznat je po proizvodnji električnih SUV-ova, većih vozila s višim podvozjem i većim prtljažnim prostorom. Većina njihovih automobila prodaje se u kontinentalnoj Kini, iako se tvrtka proširila i na Europu, Bliski istok i Afriku.