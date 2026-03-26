Što treba znati o AI robotu i njegovom vlasniku milijarderu koji se pojavio uz Melaniju Trump

Humanoidni robot Figure 03 pojavio se na tehnološkom summitu u Bijeloj kući, gdje je samostalno održao uvodno obraćanje.

Prva dama SAD-a Melania Trump pojavila se na tehnološkom summitu u Bijeloj kući u pratnji humanoidnog robota, koji je održao kratko uvodno obraćanje i koji se promovira kao buduća “zamjena za ljudski rad”.

Robot, koji je razvila tvrtka Figure AI i koji nosi naziv Figure 03, polako je hodao uz prvu damu kroz hodnik Cross Hall u Bijeloj kući prije nego što je održao uvodni govor, uz gestikulaciju rukama, predstavio se, zahvalio prvoj dami i rekao “dobrodošli” na 11 različitih jezika.

Figure 03 zatim je prošao oko govornika na summitu, dok su oni u tišini promatrali kako se robot uspješno vraća niz hodnik.

Izvršni direktor Figure AI-a Brett Adcock na platformi X tvrdio je da robot djeluje potpuno autonomno. Pojavljivanje u Bijeloj kući uslijedilo je nekoliko dana nakon što je izvršni direktor Salesforcea Marc Benioff objavio video u kojem baca pakete ispred modela Figure 03 dok robot razvrstava pošiljke u skladištu, nazvavši ga “impresivnim”.

Figure 03. će prema najavama iz tvrtke koštati 24.760 dolara te se smatra izravnim konkurentom Teslinu robotu Optimus i robotu NEO tvrtke 1X, čija bi isporuka trebala započeti ove godine uz cijenu od oko 20.000 dolara.

Bogatstvo Bretta Adcocka, direktora Figurea, procjenjeno je na oko 19 milijardi dolara, što ga svrstava na 135. mjesto Forbesove liste milijardera

Tko je Brett Adcock?

Adcock (39) je tehnološki poduzetnik čije se bogatstvo procjenjuje na 19,1 milijardu dolara, što ga svrstava na 135. mjesto Forbesove liste milijardera. Nedavno je pokrenuo i laboratorij za umjetnu inteligenciju pod nazivom Hark, koji će razvijati softver i hardver za vlastiti AI model. Također je suosnivač tvrtke Cover, koja razvija sigurnosne sustave za detekciju skrivenog oružja u školama. Adcock nema jasne veze s Bijelom kućom, a njegova jedina zabilježena politička donacija odnosi se na relativno male uplate (15.000 dolara) platformi ActBlue, kao i ranije donacije dvojici bivših članova Kongresa – senatoru Joeu Manchinu i zastupniku Deanu Phillipsu.

Tko su sve ulagači

U Figure AI su ulagali tehnološki divovi poput Nvidije, Microsofta, Salesforcea i Samsunga. Tvrtka, osnovana 2022., prošle je godine prikupila više od milijardu dolara u seriji C financiranja, čime je u rujnu dosegnula valuaciju od 39 milijardi dolara. Adcock je za Forbes 2024. rekao da je cilj robota Figure AI-a “postati univerzalna zamjena za ljudski rad”. Figure 03 najnovija je verzija humanoidnih robota tvrtke, s modernijim dizajnom u odnosu na prethodni model Figure 02. Novi model je devet posto lakši i ima poboljšan audio sustav za komunikaciju u stvarnom vremenu. Još nije poznato kada će Figure 03 biti dostupan potrošačima, no izvješća sugeriraju moguće lansiranje krajem 2026. godine.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link na originalan članak)